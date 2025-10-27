На пляжах Анапы установят дополнительные преграды для автомобилей

Власти Анапы вводят новые ограничительные меры для водителей, въезжающих на территорию пляжей на личных автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

На побережье Анапы начали устанавливать малые архитектурные формы для ограничения проезда автомобилей. В городе появятся вазоны, столбики и другие объекты, преграждающие выезд на набережную. По данным администрации Анапы, в настоящее время специалисты определяют конкретные места и количество МАФов для дальнейшей установки.

На участке от реки Анапки до пляжа «Тортуга» в Витязево было принято решение поставить автоматические шлагбаумы с дистанционным управлением. Мера вводится в целях постоянного перекрытия проездов к морю на личном транспорте. Исполняющая обязанности мэра Анапы Светлана Балаева подчеркнула, что вопрос с выездом автомобилей на пляжи касается общественной безопасности и сохранения природных ресурсов.

На прошлой неделе на побережье Анапы выявили более 20 машин. Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами курорта Андрей Пападопулос заявил, что в отношении водителей транспорта были составлены протоколы. Часть из них перенаправлена в Росприроднадзор.

