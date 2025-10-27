Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пляжах Анапы установят дополнительные преграды для автомобилей

Власти Анапы вводят новые ограничительные меры для водителей, въезжающих на территорию пляжей на личных автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

На побережье Анапы начали устанавливать малые архитектурные формы для ограничения проезда автомобилей. В городе появятся вазоны, столбики и другие объекты, преграждающие выезд на набережную. По данным администрации Анапы, в настоящее время специалисты определяют конкретные места и количество МАФов для дальнейшей установки.

На участке от реки Анапки до пляжа «Тортуга» в Витязево было принято решение поставить автоматические шлагбаумы с дистанционным управлением. Мера вводится в целях постоянного перекрытия проездов к морю на личном транспорте. Исполняющая обязанности мэра Анапы Светлана Балаева подчеркнула, что вопрос с выездом автомобилей на пляжи касается общественной безопасности и сохранения природных ресурсов.

На прошлой неделе на побережье Анапы выявили более 20 машин. Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами курорта Андрей Пападопулос заявил, что в отношении водителей транспорта были составлены протоколы. Часть из них перенаправлена в Росприроднадзор.

София Моисеенко

Новости компаний Все