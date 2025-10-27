На побережье Анапы и Темрюкского района новых следов нефтепродуктов не выявлено

На участке побережья Анапы и Темрюкского района 27 октября не зафиксировано новых случаев выброса нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Мониторинговые группы продолжают ежедневный осмотр береговой линии.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что на территории Анапы завершились работы по обустройству защитного вала протяженностью 14 км. На косе между Витязево и Благовещенской, а также в Веселовке оборудовали более 23 км защитного вала.

В декабре 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Екатерина Голубева