Промышленные цены в Ростовской области выросли на 1,9%

Промышленные цены в Ростовской области за девять месяцев 2025 года выросли на 1,9% по сравнению с декабрем 2024 года, что в четыре раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом объем выпуска продукции увеличился на 2,3%, сообщает пресс-служба Ростовстата.

За январь-сентябрь 2024 года стоимость промышленной продукции в среднем поднялась на 8,1%. Максимальный рост зафиксирован в сфере электро-, газо- и теплоснабжения — на 7,8% из-за повышения тарифов на электроэнергию. В добывающем секторе цены увеличились на 4,5%, в основном за счет песка и щебня.

Продукция обрабатывающих производств подорожала на 0,9%. Сильнее всего выросли цены на транспортное машиностроение, неметаллическую минеральную продукцию и напитки. При этом производители готовых металлических изделий и металлургические предприятия снизили отпускные цены относительно декабрьского уровня.

Лидерами роста в обрабатывающей промышленности стали производство одежды (+41,3%), транспортных средств и оборудования (+42,3%), кокса и нефтепродуктов (+15%), химических веществ и продуктов (+14,9%). Выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, вырос на 6,2%.

Энергетический сектор в то же время увеличил производство на 0,5%, а добывающая отрасль сократила выпуск на 5,5%. Сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов показала снижение на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

