Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 очков. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10500. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6160. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4685. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580. 6 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935. 7 (6). Бен Шелтон (США) — 3820. 8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685. 9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3235. 10 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3195. 11 (9). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3090. 12 (10). Хольгер Руне (Дания) — 2990. 13 (14). Даниил Медведев — 2810. 14 (13). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2620. 15 (18). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2585. 16 (16). Александр Бублик (Казахстан) — 2520. 17 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2470. 18 (17). Иржи Легечка — 2415. 19 (19). Якуб Меншик (оба — Чехия) — 2196. 20 (18). Томми Пол (США) — 2110.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195. 3. (3). Кори Гауфф — 6563. 4 (4). Аманда Анисимова — 5887. 5 (5). Джессика Пегула (все — США) — 5183. 6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350. 7 (8). Мэдисон Киc (США) — 4335. 8 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 4325. 9 (9). Мирра Андреева — 4319. 10 (10). Екатерина Александрова (обе — Россия) — 3375. 11 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3146. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2770. 13 (17). Линда Носкова (Чехия) — 2641. 14 (14). Элина Свитолина (Украина) — 2595. 15 (15). Эмма Наварро (США) — 2515. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2487. 17 (18). Людмила Самсонова — 2209. 18 (19). Диана Шнайдер (обе — Россия) — 2056. 19 (21). Каролина Мухова (Чехия) — 1096. 20 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1969… 30 (30). Вероника Кудерметова — 1558… 35 (38). Анна Калинская — 1417… 48 (51). Анастасия Павлюченкова — 1184… 50 (52). Анастасия Потапова — 1131… 72 (75). Полина Кудерметова — 910… 95 (87). Анна Блинкова — 798… 97 (113). Оксана Селехметьева — 783… 99 (84). Анастасия Захарова (все — Россия) — 765.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.