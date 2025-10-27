В Новороссийске закупили новую технику для благоустройства

С начала года автопарк Центра благоустройства Новороссийска пополнился на 13 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Новороссийска закупила новую технику для нужд Центра благоустройства. По словам Андрея Кравченко, с января было приобретено 10 единиц спецтранспорта, на прошлой неделе автопарк расширился еще на три машины.

Новая техника требуется для работ по озеленению, наведению санитарного порядка, для перевозки грунта и сбора растительных отходов, а также для устранения неисправностей на сетях уличного освещения, спила веток и ликвидации последствий ЧС.

Андрей Кравченко подчеркнул, что до конца года в распоряжении Центра благоустройства появятся еще пять единиц техники. Власти собираются закупить тракторные прицепы для уборки веток и мусора, в том числе крупногабаритных отходов.

София Моисеенко