Атаки дронов в Краснодаре: как застраховать автомобиль от падения БПЛА

Страховая Компания «Гелиос» предлагает продукты, адаптированные к реалиям сегодняшнего дня

Фото: ru.freepik.com

Падения БПЛА становятся реальной опасностью в современных реалиях, в том числе для автомобилистов, которые могут столкнуться с непредвиденными расходами – дорогостоящим ремонтом. Страховые компании оперативно реагируют на новые вызовы и предлагают своим клиентам новые решения.

Жизнь в современном городе полна непредсказуемых факторов, начиная от падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и заканчивая ростом числа аварий с участием альтернативных средств передвижения вроде электросамокатов, велосипедов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Страховая Компания «Гелиос» отвечает на вызовы, предлагая продукты, адаптированные к реалиям сегодняшнего дня. Клиенты могут рассчитывать на компенсацию ущерба в случаях, когда причиной инцидента стало падение беспилотных аппаратов.

Программа «Практичное КАСКО», направленная на максимальное снижение рисков, связанных с эксплуатацией автомобилей в городских условиях. Это гарантия страховой выплаты независимо от наличия у виновника ДТП полиса ОСАГО, даже если полис оказался поддельным или просроченным. Преимущества «Практичного КАСКО»: может быть оформлен к полису ОСАГО любого страховщика; предназначен для автомобилей любых категорий; быстрое и удобное оформление; возмещение до 400 тысяч рублей.

Помимо опасности, связанной с возможными авариями беспилотных аппаратов, на дорогах Краснодара случаются ДТП с участием современных средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Эти устройства становятся частью городской инфраструктуры, однако их активное использование создает ряд серьезных рисков.

Особенное беспокойство вызывает ситуация, когда виновником аварии оказывается человек, управляющий электросамокатом, не имеющий обязательного страхового полиса и, соответственно, не способный компенсировать нанесенный ущерб поврежденному автомобилю. «Практичное КАСКО» от «Гелиос» предусматривает выплату компенсации в ситуациях, когда транспортное средство пострадало от третьих лиц, независимо от вида транспортного средства, которым управлял виновник происшествия.

Электросамокаты стремительно вошли в повседневную жизнь горожан, но одновременно создали новый класс рисков. И «Гелиос» предлагает эффективные инструменты защиты, позволяющие снизить финансовую нагрузку на автовладельцев в случае подобных инцидентов.

Телефон горячей линии: 8 800 1 007 007

skgelios.ru

ООО Страховая Компания «Гелиос»