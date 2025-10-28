Гран-при Мехико — 20-й этап чемпионата мира
1 (1). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:37.58,574. 2 (2). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 30,324. 3 (5). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) —- 31,049. 4 (9). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 40,955. 5 (7). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 42,065. 6 (6). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 47,837. 7 (4). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 50,287. 8 (3). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 56,446. 9 (11). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1.15,464. 10. 10 (16). Габриель Бортолету (Бразилия, Sauber) — 1.16,863.
В скобах место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Норрис — 357 очков. 2. Пиастри — 356. 3. Ферстаппен — 321. 4. Расселл — 258. 5. Леклер — 210. 6. Хэмилтон — 146. 7. Антонелли — 97. 8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73. 9. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 41. 10. Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 39.
Кубок конструкторов
1. McLaren — 713 очков. 2. Mercedes — 156. 3. Ferrari — 355. 4. Red Bull — 346. 5. Williams — 111. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 69. 8. Haas — 62. 9. Sauber — 60. 10. Alpine — 20.
McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов