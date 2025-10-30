Наука 30.10.2025, 00:00 Отношение антропогенного потока тепла, оцененного в двух подходах, к инсоляции (%) для пяти крупнейших российских городов в холодное полугодие Город Площадь территории (106 м2) Инсоляция* (ПДж) Антропогенный поток тепла (ПДж) Отношение антропогенного потока тепла к инсоляции (%) Подход 1 Подход 2 Подход 1 Подход 2 Москва 307,34 223,7 132 186 59 83 Санкт-Петербург 200,23 86,3 79 110 91,5 127 Новосибирск 54,99 49,7 30 34 60,4 67,7 Екатеринбург 56,72 45,3 26 34 57,4 74,2 Казань 43,36 27,5 23 24 83,5 86,4 * По данным сайта