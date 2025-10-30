Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Отношение антропогенного потока тепла, оцененного в двух подходах, к инсоляции (%) для пяти крупнейших российских городов в холодное полугодие

Город Площадь территории (106 м2) Инсоляция* (ПДж) Антропогенный поток тепла (ПДж) Отношение антропогенного потока тепла к инсоляции (%)
Подход 1 Подход 2 Подход 1 Подход 2
Москва 307,34 223,7 132 186 59 83
Санкт-Петербург 200,23 86,3 79 110 91,5 127
Новосибирск 54,99 49,7 30 34 60,4 67,7
Екатеринбург 56,72 45,3 26 34 57,4 74,2
Казань 43,36 27,5 23 24 83,5 86,4

* По данным сайта



