В Азовском море спустя 70 лет нашли редкий вид рыбы, считавшуюся «вымершей»

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии») зафиксировали первое за последние семь десятилетий появление шипа (Acipenser nudiventris) в Азовском море. Рыба была выловлена 17 октября в районе Кучугур в улове ставного невода. Экземпляр оказался неполовозрелым — длиной 56 см и весом 1,2 кг. Сообщает пресс-служба института.

Фото: ВНИРО

Шип считается одной из самых редких осетровых рыб бассейна Азовского моря. По данным ученых, в промысловых уловах он практически не встречался и уже в конце XX века исследователи начали рассматривать его как исчезнувший вид. Последние достоверные наблюдения в регионе относятся к началу XX века.

Исторически ареал шипа охватывал бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, где вид был представлен несколькими экологическими формами. В Азово-Черноморском бассейне преобладала пресноводная форма, обитавшая в реках Дон и Кубань, миграции в море фиксировались крайне редко.

Во ВНИРО связывают обнаружение шипа с программой реакклиматизации, которую в последние годы ведет ГКУ «Кубаньбиоресурсы». В рамках проекта в природные водоемы выпускают производителей и молодь этого вида для восстановления его популяции.

Ученые отмечают, что находка подтверждает перспективы восстановления шипа в природной среде, однако говорить о стабильной популяции пока рано

Екатерина Голубева