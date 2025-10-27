В четырех районах Петербурга ограничат движение с 27 и 29 октября

Дорожные ограничения начнут действовать в четырех районах Санкт-Петербурга с 27 и 29 октября. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Невском районе с 27 октября по 21 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничен проезд по проспекту Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкова переулка, в том числе на перекрестке с улицей Джона Рида.

В Петроградском районе с 29 октября 2025 года по 13 октября 2026 года из-за установким временных ограждений ограничат движение по улице Чапыгина от Уфимской улицы до Каменноостровского проспекта.

В Приморском районе с 29 октября по 25 ноября в связи с ремонтом трамвайных путей ограничат проезд по перекрестку Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта, с закрытием левых поворотов.

Во Фрунзенском районе с 29 октября по 5 ноября из-за модернизации светофора ограничат движение на перекрестке Пловдивской улицы и Малой Балканской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение транспорта в центре Петербурга 4 и 5 ноября ограничат из-за съемок фильма «Война и мир».

Артемий Чулков