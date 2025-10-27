Воронежский «Факел» прервал победную серию поражением от «СКА-Хабаровск»

Воронежский «Факел» уступил хабаровскому «СКА» в матче 16-го тура Первой лиги. Единственный гол на стадионе имени Ленина забил нападающий хозяев Владислав Брагин на 30-й минуте встречи. Несмотря на поражение, воронежская команда сохранила первое место в турнирной таблице с 33 очками.

Это первое поражение воронежской команды после возвращения Олега Василенко на пост главного тренера

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Это первое поражение воронежской команды после возвращения Олега Василенко на пост главного тренера

Гол был забит после ошибки воронежской обороны: Владислав Брагин точно пробил с 17-ти метров в дальний угол ворот. «Факел» создал несколько опасных моментов в первом тайме, но голкипер хабаровчан надежно действовал на выходах. Во втором тайме гости усилили давление, но не смогли реализовать свои шансы.

«Пожалуй, самый сложный выезд нашей команды в ФНЛ. К сожалению, одна-единственная техническая ошибка стоила поражения. При этом "огнеопасные" и контролировали мяч, и создавали острые моменты, и опасно били издали, но точности немного не хватило. Уверен, что после такого поражения команда с еще большим желанием побед подойдет к череде важнейших матчей — как в Кубке страны, так и в первенстве Первой лиги»,— отметил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Мы совершили ошибку, пропустили гол, и ошибку не удалось исправить. Это неприятная история, но она дает дополнительную мотивацию, нам нужно переключаться на исправление ошибки. Во втором тайме мы захватили половину поля и все переросло в позиционную атаку на чужой стороне поля. Сложно вскрыть оборону соперника, когда люди в большом количестве обороняются, но были подходы»,— подчеркнул главный тренер команды Олег Василенко.

Команду в Хабаровске поддерживали около 70 болельщиков из Воронежа. Следующий матч «Факел» проведет 3 ноября против московского «Торпедо» дома. «СКА-Хабаровск» с 23 очками поднялся на восьмую позицию в таблице Первой лиги после этой победы.

Ульяна Ларионова