Почтовые отделения в Анапе изменят режим работы в ноябрьские праздники

Филиалы «Почты России» в Анапе временно скорректируют график работы в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

1 и 2 ноября отделения будут работать в обычном режиме. 3 ноября большинство точек завершит обслуживание клиентов на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для основных отделений в Краснодарском крае — в этот день не будет доставки писем и печатных изданий.

При этом пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

В других отделениях может действовать иной режим. Уточнить его, а также найти ближайшее работающее почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».

Екатерина Голубева