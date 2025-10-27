Семьи из Новороссийска досрочно получат детские пособия за октябрь

Детские пособия для семей из Новороссийска будут начислены 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

График начисления пособий изменили из-за праздничных выходных дней, в связи с чем Социальный фонд будет начислять выплаты досрочно.

1 ноября поступят октябрьские выплаты по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; на ребенка военнослужащего по призыву; пособия на первого ребенка до трех лет; пособие на детей до 17 лет и беременным.

5 ноября будет перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала, а 7 ноября на счет переведут пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Почтой выплаты доставляются в период с 3 по 25 ноября. В мэрии пояснили, что точная дата зависит от графика работы почтовых отделений.

София Моисеенко