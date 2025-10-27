В Ростовской области спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 20%

В Ростовской области спрос на подержанные автомобили из Китая за третий квартал 2025 года вырос на 20,1% по сравнению с первыми тремя месяцами года. При этом средняя стоимость таких машин снизилась на 5,7% и составила около 1,65 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Наибольшей популярностью у жителей региона пользовались марки Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Changan. Среди конкретных моделей лидировали Geely Monjaro, Chery Tiggo (T11), LIFAN Solano, HAVAL Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

По сравнению с началом года заметно вырос интерес к машинам марок Geely (на 20,7%), Chery (на 10,2%) и Jetour (на 8,7%). Лидером по динамике спроса стал LIFAN X60 — его популярность увеличилась на 42,8%. Также существенно возрос интерес к Chery Tiggo 7 Pro Max (на 18,7%) и Geely Monjaro (на 14,2%).

Наиболее значительное падение цен зафиксировали у LIFAN X60 — на 15,6%, до 650 тыс. руб. Также подешевели Chery Amulet (A15) — на 11,1%, до 160 тыс. руб., Geely Emgrand EC7 — на 10%, до 450 тыс. руб., Geely Monjaro — на 8,5%, до 3,247 млн руб., и Chery Tiggo 7 Pro — на 6,1%, до 1,925 млн руб.

Константин Соловьев