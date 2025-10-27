В порту «Туапсе» задержали 116 тонн мандаринов из-за плодовой мухи

В морском порту «Туапсе» при досмотре фруктовой продукции из Турции выявлен карантинный объект — средиземноморская плодовая муха. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Насекомое обнаружили в пяти партиях мандаринов общим объемом 116,7 т. Факт заражения подтвердили специалисты Новороссийского филиала ВНИИКР.

Ввезти продукцию на территорию России не разрешили. Владельцу груза выдали предписание о фумигации, после чего партии были обеззаражены.

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для предотвращения распространения вредителя на территории страны.

Екатерина Голубева