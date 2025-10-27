На проспекте Косыгина закрылся первый за шесть лет в Петербурге автосалон Lada

В Красногвардейском районе Петербурга закрылся дилерский центр Lada, который располагался на проспекте Косыгина. По итогам первого полугодия на него приходилось 7% продаж автомобилей марки в Петербурге. В настоящий момент в городе осталось 12 действующих автосалонов Lada, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Как отмечают автоэксперты, это первый случай за последние шесть лет, когда в Петербурге прекратил работу автосалон Lada. В 2019 году был закрыт дилерский центр на Дальневосточном проспекте, после чего в городе осталось 10 автосалонов отечественного бренда. Позднее, в 2023-2024 годах их количество выросло до 13. Закрытый дилерский центр был как раз из новичков, он начал работу в 2024 году.

С начала текущего года по объему продаж в Петербурге Lada занимает второе место. За девять месяцев в городе было зарегистрировано 6479 новых автомобилей бренда.

Андрей Цедрик