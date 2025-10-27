Подозреваемого в избиении полицейского в Новошахтинске заключили под стражу

Новошахтинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Билала Алсултанова, которого подозревают в применении насилия в отношении (ч. 2 ст. 318, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия, фигурант вступил в конфронтацию с правоохранителем рядом с кафе-баром на улице Ленинградской в Новошахтинске. Осознавая, что сотрудник группы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности находится при исполнении должностных обязанностей, нанес травмы, причинившие средний вред здоровью.

Кроме того, Билал Алсултанов схватил за форму командира подразделения и попытался также его ударить. Согласно решению суда, фигурант останется под стражей до 23 декабря включительно.

Константин Соловьев