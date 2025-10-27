Часть Новороссийска осталась без электричества

В Новороссийске произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным МЦУ, с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать по следующим улицам:

– ул. Осоавиахима

– ул. Лавандовая

– ул. Баграмяна

– ул. Заречная

– ул. Батоновая

– ул. Вишневая

– ул. 1-я Дачная

– ул. Васильковская

– ул. Живописная

– ул. Счастливая

– ул. Архитектурная

– ул. Ореховая

– ул. Монолитная

– ул. Соболевская

– ул. Богатырская

– ул. Пшеничная

– ул. Березовая

– ул. Студеникиных

– ул. Косоногова

– ул. Октябрьская

– пер. Васильковский

– пер. Наклонный

– пер. Дачный

– пер. Лангового

– пер. Антенный

– пер. Можжевеловый

– пер. Ромашковый

– район Палагина щель

– СНТ «Рыбак»; «Лесная поляна»; «Гроздь»

– район горы Кабахаха