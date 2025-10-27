Часть Новороссийска осталась без электричества
В Новороссийске произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным МЦУ, с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать по следующим улицам:
– ул. Осоавиахима
– ул. Лавандовая
– ул. Баграмяна
– ул. Заречная
– ул. Батоновая
– ул. Вишневая
– ул. 1-я Дачная
– ул. Васильковская
– ул. Живописная
– ул. Счастливая
– ул. Архитектурная
– ул. Ореховая
– ул. Монолитная
– ул. Соболевская
– ул. Богатырская
– ул. Пшеничная
– ул. Березовая
– ул. Студеникиных
– ул. Косоногова
– ул. Октябрьская
– пер. Васильковский
– пер. Наклонный
– пер. Дачный
– пер. Лангового
– пер. Антенный
– пер. Можжевеловый
– пер. Ромашковый
– район Палагина щель
– СНТ «Рыбак»; «Лесная поляна»; «Гроздь»
– район горы Кабахаха