В Новороссийске планируют перейти на круглосуточную подачу воды к 2027 году

Власти Новороссийска намерены модернизировать систему водоснабжения: заменить изношенные участки трубопроводов, обновить ключевые элементы инфраструктуры и оперативнее устранять утечки. Эти меры должны позволить перейти к стабильной круглосуточной подаче воды к 2027 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Рафаэль Бегляров во время «горячей линии» по вопросам ЖКХ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас большинство районов получают воду по графику. Около 80% объема воды поступает по Троицкому групповому водопроводу, оставшиеся 20% — из местных источников. Их производительность ограничена, а Неберджаевское водохранилище, один из основных резервуаров, находится на низком уровне наполнения.

Летом, по словам господина Беглярова, объем воды по Троицкому водоводу был сокращен, что привело к очередным перебоям.

Ранее власти сообщили о начале подготовки проекта реконструкции Неберджаевского водохранилища. Планируется увеличить его вместимость и усилить надежность как одного из ключевых объектов водоснабжения города.

«Ъ-Новороссийск» писал, что На территории Новороссийска 28 октября снизят подачу водоснабжения на 30% в связи с неотложными работами на Троицком групповом водопроводе.

Екатерина Голубева