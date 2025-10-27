В Новороссийске снизят подачу воды на 30%

На территории Новороссийска 28 октября снизят подачу водоснабжения на 30% в связи с неотложными работами на Троицком групповом водопроводе. По данным МУП «Водоканал», вода будет подаваться по утреннему и вечернему графику.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На ТГВ 28 октября будут проводиться работы по реконструкции высоковольтных линий электропередач в рамках инвестиционной программы. В связи с этим подачу водоснабжения на Новороссийск снизят в период с 10:00 до 14:00.

Вода в дома Новороссийска будет подаваться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Выход на штатный режим водоснабжения, как сообщили в «Водоканале», планируется в течение 4 часов после завершения работ на Троицком водопроводе.

На период отключения в городе будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко