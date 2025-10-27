В Ставрополе женщина-водитель сбила на иномарке двух пешеходов

27 октября около 7:40 утра на улице Мира в Ставрополе 52-летняя местная жительница за рулем автомобиля Kia не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате ДТП 6-летняя девочка получила травму головы и была доставлена в реанимационное отделение городской больницы. Кроме того, 33-летняя женщина также была госпитализирована с травмами.

Как установили автоинспекторы, за последние два года водитель уже привлекалась к административной ответственности один раз. По факту происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

Станислав Маслаков