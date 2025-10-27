СКФО оказался аутсайдером по доступности аренды жилья для семей с детьми

Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров по доступности арендного жилья для семей с двумя детьми, показал рейтинг РИА Новости по итогам января–сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самый низкий показатель в стране зафиксирован в Чечне, где только 13,5% семей могут позволить себе аренду двухкомнатной квартиры. Ингушетия заняла 84-е место с долей 17,3%, Дагестан — 83-е (18,8%). В числе регионов с минимальной доступностью также Кабардино-Балкария (82-е, 19,6%), Северная Осетия (81-е, 24,6%) и Карачаево-Черкесия (80-е, 26,4%). Ставропольский край занял 72-е место — аренда доступна 35,4% семей.

Низкую доступность жилья в этих субъектах эксперты РИА Новости связывают с падающими реальными доходами населения, что ограничивает возможности для покрытия арендных платежей. Например, в Калмыкии доступность жилья для семей с детьми рекордно снизилась более чем на 8 процентных пунктов. Кроме того, высокий уровень рождаемости в СКФО увеличивает спрос на жилье, что поднимает арендные ставки и усложняет аренду для семей с детьми. В расчетах учитывалось, что в семье два взрослых и двое детей, из оставшихся после вычета прожиточных минимумов средств 70% идут на оплату аренды, остальные 30% — на прочие расходы.

Для сравнения в лидерах рейтинга расположились Ямало-Ненецкий автономный округ с 76,4% семей, способных арендовать жилье, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (75,5%) и Сахалинская область (64,8%). В этих регионах средний доход семьи для такой аренды превышает 135 тысяч рублей в месяц и выше.

За январь-сентябрь 2025 года в среднем по России арендовать двухкомнатную квартиру могли 50,1% семей с двумя детьми. Рост зарплат в некоторых регионах оказался выше роста прожиточного минимума и арендных ставок, что улучшает доступность жилья. Однако на Северном Кавказе этот показатель остается низким на фоне демографических особенностей и экономических условий.

Станислав Маслаков