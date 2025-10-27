Жители Удмуртии сэкономили 6 млн рублей с бонусами «Спасибо» в парке имени Горького

С мая по сентябрь 2025 года жители Удмуртии обменяли свыше 6 млн бонусов «Спасибо» на покупку билетов в парке им. Горького. Данной услугой воспользовались почти 22 тысяч жителей — это каждый четвертый посетитель парка аттракционов.

Напомним, что Сбер совместно с ОА «Парки Ижевска» запустил новые возможности использования бонусов «Спасибо» в прошлом году. Клиенты могут оплатить бонусами до 30% стоимости билетов на любые аттракционы в парке им. Горького.

«Опыт первого сезона реализации проекта превзошел все ожидания. Почти четверть посетителей парка воспользовалась бонусами Спасибо, что позволило семьям сэкономить порядка 6 млн руб. Это яркий пример того, как правильно выстроенная программа лояльности приносит реальную пользу населению и поддерживает активный образ жизни. Рад, что жители Удмуртии оценили эту возможность и активно ею пользуются»,— рассказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.