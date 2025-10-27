Нацпарк «Кисловодский» стал лидером по посещаемости в сентябре 2025 года

Национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае вновь стал лидером по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

За этот месяц парк принял 570 тыс. туристов, что на 72 тыс. больше, чем в сентябре 2024 года, когда посещаемость составила 498 тыс. С начала 2025 года «Кисловодский» национальный парк посетили уже 3,8 млн человек, что подтверждает сохраняющийся высокий интерес к этому природному объекту.

Общая посещаемость российских заповедников, национальных парков и заказников в сентябре превысила 2,2 млн человек, что на 233 тыс. больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Такие данные приводит пресс-служба Росзаповедцентра Министерства природных ресурсов и экологии России. Второе место по популярности занимает Сочинский национальный парк с 494 тыс. визитов в сентябре (рост с 325 тыс. в прошлом году), а третье — подмосковный парк «Лосиный остров», принявший 380 тыс. посетителей (против 290 тыс. год назад).

В лидерах по посещаемости также оказались национальные парки «Красноярские Столбы» и «Куршская коса», а Кавказский заповедник отмечен устойчивым интересом туристов с более чем 62 тыс. визитов в сентябре.

Станислав Маслаков