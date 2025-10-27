Жители Ставрополя получили 200 млн рублей на открытие бизнеса

В Ставрополе 754 семьи заключили социальный контракт для получения государственной поддержки. Общий объем выплат составил более 200 млн руб., что составляет около 100% доведенного финансирования. Об этом сообщил глава администрации Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Программа доказывает высокую эффективность и востребованность среди наших жителей. Она стала важным инструментом для повышения уровня жизни социально уязвимых слоев населения»,— отметил господин Ульянченко.

По словам чиновника, наибольшим спросом пользуется направление по открытию бизнеса или оформлению статуса самозанятого. В городе оформили 529 контрактов на общую сумму свыше 180 млн руб.

Еще 139 человек получили помощь при трудоустройстве. Они оформили выплаты по 17,4 тыс. руб. в течение трех месяцев после нахождения работы. На это направление выплатили около 5,5 млн руб.

84 гражданина получили около 13,5 млн руб. в качестве пособия для выхода из трудной жизненной ситуации.

«Граждане, заключившие контракт, должны представлять отчет о выполнении мероприятий программы в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В ноябре отчеты принимают 1, 5, 6, 7 и 10 числа»,— говорится в сообщении главы города.

Валентина Любашенко