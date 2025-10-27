В Анапе восстановили защитный вал против мазута

На территории Анапы завершились работы по обустройству защитного вала протяженностью 14 км. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным регионального оперштаба, вдоль побережья Анапы, на косе между Витязево и Благовещенской, а также в Веселовке оборудовали более 23 км защитного вала. В ведомстве подчеркнули, что защитные сооружения выдержали шторм, прошедший в Анапском районе в ночь с 25 на 26 октября.

Работы на береговой линии курорта продолжаются. Как сообщил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, в них задействованы более 20 единиц техники. На побережье ежедневно проводятся мониторинги, пляжи на предмет наличия загрязнений осматривают трижды в сутки.

София Моисеенко