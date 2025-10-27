В Новороссийске пройдут учения со стрельбами

В акватории Новороссийска 27 октября пройдут учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом сообщили в НВМБ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров будут проходить с 9:00 до 11:00. В период проведения учений будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов военной гавани.

На период проведения учений в акватории Новороссийска ввели запрет на движение плавательных средств, маломерных судов, надувных плавсредств и прогулочных судов. Под ограничения также попадают любые виды подводных работ, в том числе водолазные спуски.

София Моисеенко