Подстанцию в Ессентуках модернизируют за миллиард рублей к 2028 году

ПАО «Россети Северный Кавказ» инвестирует 1 млрд руб. в реконструкцию электросетевой инфраструктуры Ессентуков. Работы завершат к 2028 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании Виктора Абаимова.

По информации господина Абаимова, основные усилия направят на модернизацию подстанции «Ясная Поляна-1». Класс напряжения повысят с 35 до 110 кВ, а мощность объекта увеличат до 32 МВА.

«Реконструкция позволит решить проблемы с подключением новых потребителей. Жители города получат более надежное и качественное электроснабжение»,— пояснил эксперт.

Валентина Любашенко