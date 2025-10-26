В автомобильной катастрофе погибла председатель Союза женщин Дагестана

Председатель комитета Общественной палаты Республики Дагестан по вопросам общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей, председатель Союза женщин Дагестана и республиканского комитета семей воинов Отечества Интизар Мамутаева трагически погибла в автомобильной аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы РД Сергея Меликова Фото: Telegram-канал главы РД Сергея Меликова

В своем сообщении глава Дагестана выразил глубокие соболезнования родным Интизар Мамутаевой.

Наталья Белоштейн