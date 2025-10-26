Главные новости за неделю 20-26 октября. Кавказ

Управление городским хозяйством администрации Кисловодска объявило торги на снос десяти аварийных зданий. Стоимость контракта составляет 10,8 млн руб. Согласно проекту договора, под снос пойдут строения по переулкам Дарьяльскому, 14, Узкому, 3 «А», 3 «Б» и 7, улицам Ксении Ге, Октябрьской, 55, Терской, 31, Тюленева, 12, Фрунзе, 15, а также Шаумяна, 17.

В Кабардино-Балкарии реализуют крупный инфраструктурный проект — возведение Баксанского группового водопровода общей протяженностью 79 км. На территории Баксанского района идет первый этап — прокладка более 41 км сетей. Качественное водоснабжение получат около 40 тыс. человек из сел Заюково, Атажукино, Псычох, Баксаненок и Исламей.

Количество предложений о подработке для пенсионеров в Ставропольском крае выросло на 17% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи автомобилей класса люкс на Северном Кавказе в январе—сентябре 2025 года остались на уровне прошлого года — реализовано семь таких машин, пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии взыскал с «Нальчикских тепловых сетей» в пользу «Газпром межрегионгаз Нальчик» 511,6 млн руб. Сумма включает основной долг за газ, штрафные санкции и судебные издержки.

На месте бывшего украинского санатория им. Н.А. Семашко в Кисловодске планируют построить премиальную здравницу за 14 млрд руб. Проект был одобрен на заседании градостроительного совета.

На Ставрополье суд вынес приговор бывшей заместительнице начальника отдела министерства ЖКХ Анастасии Савченко за хищение более 106 млн руб. бюджетных средств, предназначенных на переселение жителей Херсонской области.

В Минеральных Водах Ставропольского края на международной выставке «Дорога-2025» 23 октября прошла демонстрация укладки асфальтобетонного покрытия с применением полностью автономной беспилотной техники российского производства. Эта технология впервые представлена в России.

Арбитражный суд Ставропольского края получил заявление от регионального управления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Автомагистраль СК». Компания задолжала бюджету более 22 млн руб. Из этой суммы 20,6 млн руб. приходится на налоги, еще 1,4 млн руб. — на пени по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды.

Дело о мошенничестве при строительстве аэропорта Ставрополя рассмотрит суд. По версии следствия, подрядчик приписал к реальным объемам работ лишние объемы, а заказчик оплатил их без проверки. Экспертиза показала, что прямой ущерб составил 1,9 млн руб. за несуществующие работы.

В Дагестане запустили движение по новому участку федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Его протяженность составляет 276 км — от Чечни до границы с Азербайджаном.

В 2026 году Кабардино-Балкария направит 500 млн руб. на благоустройство общественных территорий. На них благоустроят 35 пространств в городских округах, районных центрах, отдаленных и высокогорных селах.

Карачаево-Черкесия попала в перечень регионов, чьи запросы на получение казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) были утверждены президиумом правительственной комиссии по региональному развитию.

Предварительное следствие по делу бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве при исполнении госконтрактов на строительство военных объектов, продлено до 23 января. Фигурантка была задержана 15 июля 2025 года в Пятигорске, после возвращения с Эльбруса.