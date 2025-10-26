Новороссийск вошел в топ-10 самых теплых городов России

Новороссийск оказался на втором месте в России в десятке самых теплых городов России в октябре. По данным портала «Погода и климат», в воскресенье 26 октября воздух в городе прогрелся днем до +17,6 градуса.

В десятку самых теплых мест в стране также вошла Анапа, заняв четвертую строчку. Воздух на курорте 26 октября прогрелся до +17,5 градуса. Также, в десятке — Тамань и Геленджик с показателями +17,2 и +17,1 градуса соответственно.

В топ-10 также вошли населенные пункты Крыма, Дагестана и Калмыкии.

Андрей Николаев