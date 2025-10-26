В Белореченском районе Кубани три человека погибли в ДТП

В Белореченском районе, недалеко от поселка Дружный, 25 октября в 16:30 произошла авария с участием «Лады Приоры» и «Киа Рио». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 36-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Рио».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / mvd_23 Фото: https: / t.me / mvd_23

В результате аварии погибли 39-летняя женщина, управлявшая «Киа Рио», водитель «Лады» и его 21-летний пассажир. Все они скончались до прибытия скорой помощи.

В ДТП пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров «Киа Рио» в возрасте 4, 12, 13 и 16 лет. С различными травмами их госпитализировали. Ведется проверка обстоятельств происшествия.

Андрей Николаев