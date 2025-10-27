Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Снижение перекрестного субсидирования с учетом концепции развития дифференцированных тарифов в ценах 2025 года (млн руб.)

2027 год 2028–2032 годы Итого
Доведение порога 1-го диапазона для потребителей без ЭОУ до среднестатистического потребления 12902 59622 72524
Доведение порога 1-го диапазона для потребителей с ЭОУ до среднестатистического потребления 691 5502 6193
Запрет на применение понижающих коэффициентов во 2-м и 3-м диапазоне 23700 32848 56548
Повышение с 0,7 до 0,8 (за пять лет) коэффициента в 1-м диапазоне 0 19650 19650
Исключение гаражей из приравненных к населению 2895 2895
Исключение из приравненных к населению иных категорий (кроме СНТ и ИКУ) 2245 2245
Итого 40187 119868 160055

Источник: материалы ФАС.



