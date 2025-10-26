По делу задержанной в Пятигорске экс-замминистра ДНР продлили расследование

Предварительное следствие по делу бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве при исполнении госконтрактов на строительство военных объектов, продлено до 23 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантка была задержана 15 июля 2025 года в Пятигорске. После возвращения с Эльбруса следователь пригласил ее ознакомиться с материалами дела, по которому она ранее выступала свидетелем и активно сотрудничала с правоохранительными органами. В процессе ознакомления с материалами ее и задержали. Мера пресечения в виде содержания под стражей для Юлии Мерваезовой будет действовать как минимум до 15 декабря.

По данным следствия, госпожа Мерваезова выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от этих действий составил более 4 млрд руб.

Фигурантами по делу также проходят бывший руководитель Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Наталья Белоштейн