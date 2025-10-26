Гандболисты ставропольского «Виктора» победили в матче суперлиги в Москве

Гандбольный клуб «Виктор» (Ставрополь) выиграл выездной матч предварительного этапа мужской суперлиги в Москве у местного «МССУОР №2 — Академия» — 30:26 (14:12). Об этом сообщает пресс-служба федерации гандбола России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «МССУОР No2 – Академия» Фото: пресс-служба ГК «МССУОР No2 – Академия»

После выездной победы у «Виктора» 10 очков в активе после восьми игр, команда делит в турнирной таблице 3-5 места с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и СКИФом из Краснодара.

Следующий матч ставропольцы проведут дома 6 ноября с динамовцами Астрахани.

Наталья Белоштейн