Жителя Новороссийска будут судить за серию магазинных краж

Полиция Новороссийска завершила расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Мужчина обвиняется в серии краж (статья 158 УК РФ), об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД РФ.

Следствие установило, что обвиняемый трижды совершил кражи в разных районах Новороссийска, похищая алкоголь, сладости и курительные смеси. В одном из супермаркетов он взял с витрины товары на сумму около 3,5 тыс. руб. без оплаты, а в табачном магазине похитил курительные смеси и электронные сигареты. Общий ущерб превысил 22 тыс. руб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Николаев