В Геленджике задержан сотрудник компании, угнавший служебный автомобиль

В Геленджике сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был 31-летний местный житель. Как показала дальнейшая проверка, автомобиль принадлежит местной транспортной компании и находится в угоне, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По внешним признакам водитель оказался пьяным, но отказался от медицинского освидетельствования. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления, а машину отправили на штрафстоянку.

Установлено, что задержанный водитель работал в транспортной компании, откуда был угнан автомобиль. После смены мужчина проник в незапертую машину, нашел ключи зажигания и отправился за алкоголем, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев