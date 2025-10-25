ЦСКА снова побудет первым

В 13-м туре чемпионата России по футболу состоялись матчи с участием «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые с большим трудом одолели «Оренбург» — 1:0. Армейцы с таким же счетом обыграли «Крылья Советов» и вышли на промежуточное первое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Спартака» с «Оренбургом»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч «Спартака» с «Оренбургом»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Домашний матч «Спартака» с «Оренбургом» открывал программу 13-го тура и в целом проходил с заметным преимуществом хозяев, которые много владели мячом. Однако у команды Деяна Станковича возникли большие трудности с организацией и реализацией голевых моментов. Собственно, до перерыва их было всего два, когда Манфред Угальде пробил над перекладиной с передачи Пабло Солари, а Кристофер Ву промазал после паса Жедсона Фернандеша. Ну а гол Маркиньоса пришлось отменить из-за нарушения правил со стороны бразильца, подыгравшего себе рукой. При этом потеря двух центральных защитников Срджана Бабича, получившего травму крестообразной связки колена, и Александера Джику, отбывавшего дисквалификацию, не создала красно-белым проблем, так как соперник редко приближался к их воротам.

На довольно безынициативный первый тайм Станкович отреагировал тройной заменой в раздевалке, в том числе сняв с игры ведущего плеймейкера Эсекьеля Барко. Вроде бы «Спартак» задвигался, но активизировались и гости, поэтому перестановки сербского специалиста какого-то ощутимого эффекта не произвели. И все-таки на 67-й минуте москвичи сумели поджать «Оренбург» в штрафной площади, Жедсон отдал мяч Угальде, а костариканец уже из вратарской вколотил его в сетку.

Впрочем, после этого возросло давление и на их оборону, а они опять выглядели достаточно бледно на фоне одного из аутсайдеров чемпионата. В концовке оппоненты и вовсе поменялись местами, и больше атаковали южноуральцы. Правда, голкипер хозяев Александр Максименко так и простоял весь матч без серьезной работы. В итоге «Спартаку» хватило единственного удара в створ. Одержав натужную победу 1:0, он набрал 22 очка и по-прежнему занимает шестое место.

ЦСКА перед домашней встречей с «Крыльями Советов» располагался на третьей позиции с 24 баллами и, конечно, тоже рассчитывал на победу, тем более что самарцы в четырех предыдущих турах трижды проиграли и еще едва не уступили «Оренбургу», еле-еле вырвав ничью. Вдобавок на днях они потерпели крупное поражение в Кубке России от столичного «Динамо» (0:4). К тому же армейцам самим нужно было реабилитироваться за разгром от «Локомотива» (0:3) в прошлом туре, лишивший их лидерства в премьер-лиге.

В матче с «Крыльями» хозяева решили отметить своего вратаря Игоря Акинфеева, который в четыре года пришел в детскую секцию ЦСКА и уже 35 лет защищает ворота клуба. На «ВЭБ Арене» в его честь устроили лазерно-световое шоу, а вот сыграть у него не получилось. Акинфеев не успел восстановиться после травмы, и в стартовом составе снова вышел Владислав Тороп.

Игру москвичи начали, никуда не торопясь и планомерно раскатывая мяч в поисках слабых зон у команды Магомеда Адиева. Вообще такая тактика не их конек, но противник сразу опустился в оборону, и бежать скоростным Кириллу Глебову с Данилом Круговым было особо некуда.

Более того, постепенно гости приноровились к ситуации и стали проводить контратаки, а порой даже многоходовки, одна из которых завершилась ударом Кирилла Печенина.

Тороп оказался начеку, а вскоре еще более опасно ему угрожал Фернандо Костанца, и тут уже сменщик Акинфеева просто выручил одноклубников. Подопечные Фабио Челестини в первом тайме так и не подобрали ключей к самарским воротам, хотя попробовали и вариант с навалом в штрафную. Голкипер Сергей Песьяков, наверное, сам не ожидал, что так легко отделается, а когда Матвею Кисляку все же представилась возможность забить, то спокойно забрал мяч в руки.

После перерыва Песьякову еще и повезло, что Мойзес издали угодил в штангу. А после того как удар Родриго Вильягры достиг цели, выяснилось, что Глебов мешал вратарю, находясь в положении «вне игры», поэтому гол аргентинского опорника ЦСКА аннулировали. Но армейцы явно завелись, и Глебов даже чуть не спровоцировал массовую потасовку, наскочив на Николая Рассказова. Плюс Челестини усилил нападение, выпустив Тамерлана Мусаева и Энрике Кармо, почувствовав, что надо еще немного поднажать. И тут хозяева неожиданно упустили Джимми Марина, который вывалился один на один с Торопом. Как костариканец загубил такой момент, непонятно, но на 72-й минуте последовала расплата.

Глебов заработал стандарт, и Матвей Лукин с подачи Ивана Облякова открыл счет. Вообще центральный защитник красно-синих попал в Рассказова, а уже от него мяч залетел в сетку. Затем плотно приложился из-за штрафной Кармо, однако Песьяков сохранил интригу. Потом и Мусаев оставил самарцам шансы на спасение, не использовав хороший выход на ворота. И если бы прострел Печенина дошел до Владимира Игнатенко, гости вполне могли бы отыграться. На последних стандартах даже Песьяков побежал в чужую штрафную, но и Тороп не испортил праздник Акинфееву.

ЦСКА победил 1:0 и с 27 очками поднялся на первое место. Он будет лидером премьер-лиги как минимум до воскресенья, когда сыграют «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 26 баллов. Железнодорожники в гостях встретятся с «Акроном», а кубанцы — дома с «Рубином».

Александр Ильин