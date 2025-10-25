В Новороссийске правоохранители выявили четверых нелегальных мигрантов

В Новороссийске сотрудники полиции в ходе проверки выявили четверых иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверку иностранных граждан, прибывших на работу в Россию, около заведений общепита провели сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю и отдела полиции Центрального района Новороссийска.

На нелегальных мигрантов составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность и нарушение правил въезда или режима пребывания в стране (18.10 и 18.8 КоАП).

Согласно решению начальника отдела полиции Центрального района, три иностранца должны покинуть Россию самостоятельно. Еще один нелегальный мигрант находится в спецприемник для задержанных и ожидает принудительного выдворения.

Кроме того, правоохранители проводят проверку в отношении местного жителя, который мог заниматься незаконной организацией миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

Дмитрий Холодный