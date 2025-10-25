В четырех районах Петербурга введут дорожные ограничения с 26 и 28 октября

Дорожные ограничения начнут действовать в четырех районах Санкт Петербурга с 26 и 28 октября. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Красносельском районе из-за реконструкции инженерных сетей с 26 октября по 14 ноября ограничат проезд по проспекту Буденного от проспекта Ветеранов до Санкт-Петербургского шоссе.

В Пушкинском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в городе Пушкин 26 октября и 29 октября ограничат движение по перекресткам Красносельского шоссе с Краснослободским переулком, Гренадерской улицей и Фуражным переулком, с закрытием на них левых поворотов.

Кроме того, 28 октября и 31 октября полностью закроют проезд по Краснослободскому переулку, Гренадерской улице и Фуражному переулку в створах Красносельского шоссе.

В Адмиралтейском районе с 28 октября 2025 года по 4 января 2026 года из-за установки временного ограждения ограничат движение по набережной канала Грибоедова от Средней Подьяческой до Большой Подьяческой улицы.

В Василеостровском районе с 28 октября 2025 года по 8 августа 2028 года также из-за установки временного ограждения ограничат проезд по 17-й линии В.О. от Камской улицы до Малого проспекта В.О.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение по Витебскому проспекту ограничили с 22 октября из-за установки ограждений.

Артемий Чулков