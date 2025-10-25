Два человека получили травмы в авариях с грузовиками в Петербурге и Ленобласти

Около часа ночи 25 октября на 82-м км автодороги «Нарва» у деревни Негодицы 35-летний водитель грузовика Mercedes c полуприцепом сбил местную жительницу, находившуюся на проезжей части, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда медиков. Ее личность устанавливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения кроссовера Haval с двумя грузовиками

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия столкновения кроссовера Haval с двумя грузовиками

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Около половины десятого утра на Софийской улице в Петро-Славянке столкнулись две фуры и Haval. Авария была настолько масштабной, чтобы были перекрыты три полосы движения. Легковой автомобиль восстановлению не подлежит. По предварительным данным, водитель китайской иномарки получил травмы. ДТП также парализовало движение автобусов на юге Петербурга, задержки составляют от получаса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об аварии у деревни Большая Ижора, где лоб в лоб столкнулись «Газель» и автобус, следовавший по маршруту № 672 «Ломоносов — Красная Горка». Пострадали девять человек, один из них скончался в больнице.

Андрей Маркелов