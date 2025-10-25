Прибалтийский циклон принес в Петербург 25 октября туманы и небольшие дожди

Теплый сектор циклона, сформировавшийся над Прибалтикой, продолжит формировать погоду в Петербурге 25 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В такой ситуации стоит ждать небольших дождей, морости, а в начале дня очагов тумана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 10-12 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. В воскресенье, 26 октября, ожидается похожая погода.

Ранее «Ъ» сообщал, что сервисы кикшеринга завершают сезонную работу в ряде городов. В Петербурге и Москвы даты окончания поездок на электросамокатах пока не называли.

Андрей Маркелов