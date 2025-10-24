Глава МЧС России и губернатор Кубани оценили ситуацию с мазутом в Анапе

Руководитель МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили Анапу после информации о новом разливе нефтепродуктов. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в городе-курорте могут вернуться к прошлогодним мерам уборки мазута. Слова губернатора приводит пресс-служба администрации региона.

«Если частота выбросов будет нарастать, будем использовать алгоритм работы прошлого года, когда мы активно собирали мазут, вывозили его на временное хранение и потом уже ликвидировали»,– заявил Вениамин Кондратьев в ходе заседания Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виталия Савельева.

Глава МЧС России дал поручение уделить особое внимание профилактическим мерам. В целях защиты от возможных выбросов мазута из-за штормов в Благовещенской восстанавливают защитный вал.

24 октября небольшие выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на трех участках побережья в Анапском районе. В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что на берег выбросилась мелкая фракция мазута вперемешку с водорослями.

София Моисеенко