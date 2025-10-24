Трое белгородок ранены от атак ВСУ

В результате атак ВСУ на Белгородскую область ранения получили три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Две жительницы пострадали в Белгороде. У одной из них диагностирован ушиб плеча, у другой — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. В горбольнице №2 им оказали медпомощь, и дальнейшее лечение белгородки пройдут амбулаторно.

Еще одна жительница обратилась за медпомощью в Октябрьскую райбольницу после утренней атаки на поселок Октябрьский Белгородского района. У нее диагностирована баротравма. После лечения пострадавшую отпустили домой.

Также зафиксирован ряд разрушений. В Белгороде от атак беспилотников повреждены две квартиры в МКД, четыре легковых авто и коммерческий объект. Еще один автомобиль загорелся, но пожар оперативно потушили.

В Белгородском районе разрушения получили административный объект, частный дом, грузовое авто, соцобъект и объект торговли, а также пять легковушек.

В Ракитянском районе от атаки загорелся грузовик, пожар потушили. Также было повреждено соседнее грузовое авто.

В Волоконовском районе повреждены гараж и газовая труба. В части хутора Давыдкин отсутствует газоснабжение.

В Шебекинском округе разрушения получили промышленное предприятие, грузовик и две легковушки.

В Борисовском районе в селе Грузское выбиты окна в одной квартире МКД.

В Грайворонском округе повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, а также хозпостройка. Без света временно остались села Дунайка и Дорогощь.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 132 БПЛА и 31 боеприпаса. В результате пострадал 21 мирный житель.

Егор Якимов