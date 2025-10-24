Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске проверили качество воздуха

Проверка качества атмосферного воздуха в Новороссийске не показала превышений по взвешенным веществам и прочим загрязнениям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В мэрии Новороссийска предоставили результаты мониторинга качества атмосферного воздуха за 22-23 октября. В период наблюдения в воздухе не было обнаружено превышений по взвешенным веществам, оксиду углерода, формальдегиду, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы.

Загрязнение атмосферы Новороссийска оценили как пониженное.

София Моисеенко

