В Новороссийске проверили качество воздуха

Проверка качества атмосферного воздуха в Новороссийске не показала превышений по взвешенным веществам и прочим загрязнениям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии Новороссийска предоставили результаты мониторинга качества атмосферного воздуха за 22-23 октября. В период наблюдения в воздухе не было обнаружено превышений по взвешенным веществам, оксиду углерода, формальдегиду, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы.

Загрязнение атмосферы Новороссийска оценили как пониженное.

София Моисеенко