Главные новости за 24 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Белгородской области совершенствуют навыки выживания в прифронтовой полосе: губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе уже 15 машин скорой помощи оборудованы мангалами, ведь это излюбленная цель ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, Чернавский мост

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, Чернавский мост

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом местный «Элеватор Коммодити Колодезное», накопивший долги на 4,5 млрд руб.

Гендиректор курской компании «Сиэми» Виталий Синьговский признался в хищении бюджетных денег, выделенных на строительство оборонительных сооружений вдоль украинской границы. Сразу после задержания бизнесмена речь шла о 50 млн руб.

В очередной пакет евросанкций попала липецкая «Энергия»: авторы идеи из ЕС считают, что предприятие «производит аккумуляторы для беспилотных летательных аппаратов, авиационной и военно-морской техники».

Туристический налог пока что не особенно пополнил бюджет Орловской области: с января по октябрь таким способом привлекли 7 млн руб.

А тамбовский и.о. министра туризма Станислав Дзасохов предложил новый регламент — правила поведения туристических групп на религиозных объектах. Чиновники объяснят взрослым людям, «как себя вести, как одеваться, что можно, а что нельзя говорить и так далее».