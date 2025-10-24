В Новороссийске ожидаются ливни с грозой и усиление ветра

Из-за непогоды в Новороссийске ввели режим повышенной готовности. Об этом свидетельствует постановление №5132, подписанное главой города Андреем Кравченко 24 октября.

В Новороссийске ожидаются обильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра до 20-23 м/с в предстоящие выходные. Штормовое предупреждение будет действовать 25 и 26 октября.

Для оперативных служб в связи с предстоящим ухудшением погоды в городе ввели режим повышенной готовности. Он продлится до 17:00 27 октября.

София Моисеенко