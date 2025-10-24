Камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни водителей в Новороссийске

В Краснодарском крае с 1 ноября камеры на дорогах начнут фиксировать новый ряд нарушений ПДД. Об этом напомнили в Госавтоинспекции Новороссийска.

С ноября камеры видеофиксации будут устанавливать такие нарушения, как непристегнутые ремни безопасности и разговоры водителей по телефону. После запуска нового программного обеспечения камер появилась возможность фиксировать и нарушения правил использования световых приборов.

В ГАИ Новороссийска подчеркнули, что административный штраф за отсутствие ремня составляет 1,5 тыс. руб., а разговор по телефону за рулем может обернуться взысканием в 500 руб. Такой же размер штрафа предусмотрен за движение автомобиля без ближнего света или ходовых огней.

София Моисеенко