В парке Фрунзе Новороссийска высадят деревья и кустарники

1,9 тыс. зеленых насаждений планируется высадить в парке Фрунзе к весеннему периоду. Об этом сообщил и.о. замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров, отвечая на вопросы о благоустройстве парка на горячей линии по ЖКХ.

В парке Фрунзе провели инвентаризацию зеленых насаждений. По словам Рафаэля Беглярова, часть зелени на территории парка погибла из-за недостаточного увлажнения. Власти Новороссийска собираются произвести дополнительное озеленение прогулочной зоны и отремонтировать систему капельного полива.

Исполняющий обязанности заместителя главы по вопросам ЖКХ также отметил, что в парке Фрунзе планируется обустроить резервуарный накопитель воды, чтобы обеспечить регулярный полив растительности. В ходе горячей линии, прошедшей 24 октября, Рафаэль Бегляров сообщил, что после проведенных работ парк Фрунзе передадут под обслуживание МАУ «Парки Новороссийска».

София Моисеенко