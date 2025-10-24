Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории бренда Hunter и развитии моды на rain boots.

Сезон дождей и философского приятия непогоды в самом разгаре. Значит, самая классная обувь — rain boots. Hunter — бренд, который существует еще с XIX века: основан в 1856 году американцем Генри Ли Норрисом в Шотландии, он изначально выпускал heavy duty обувь, в том числе военную, специально разработанную для влажных и болотистых местностей. Позже Hunter стал символом британской практичности и добротности, а в 1950-е появился культовый зеленый Wellington — та самая модель, которая навсегда вписала резиновые сапоги в британскую моду. Их можно было видеть на фермах, потом на фестивалях, а потом и в глянце: Кейт Мосс в грязи Гластонбери сделала для Hunter больше, чем вся реклама за 100 лет. В 2009-м бренд выпустил коллаборацию с Jimmy Choo — сапоги под крокодила с леопардовой подкладкой.

Burberry, конечно, тоже отметился: их резиновые сапоги — сдержанные, с фирменным тартаном внутри. Chanel и Louis Vuitton украшали резину заметными логотипами, а Bottega Veneta выпускает новые версии своих узнаваемых, будто надутых puddle ankle boots. Не менее узнаваемы модели Balenciaga, включая партнерство с Crocs. А в Бразилии за резиновые сапоги, ботинки и даже туфли на высоченных каблуках отвечает Melissa — бренд, родившийся в 1979 году. Их обувь пахнет жвачкой (такая вот «фишка») и регулярно выпускается в коллаборациях с такими брендами, как Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier или Viktor and Rolf.

Анна Минакова